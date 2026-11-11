Маленькая камера и большая премия - ФОТО

Начнём с предмета, который помещается в ладони. В 1913 году в Ветцларе, небольшом городе в земле Гессен, конструктор Оскар Барнак собрал камеру на 35-миллиметровую плёнку, ту самую, что использовали в кино.

Её назовут Ur-Leica, «пра-Лейка». Она была достаточно маленькой, чтобы ходить с ней по улицам. Название марки собрали по простой формуле: первые буквы фамилии владельца фирмы Эрнста Лейтца и слово «камера», LEItz CAmera.

Барнак родился в 1879 году, и к столетию со дня его рождения Leica учредила премию его имени. Впервые её вручили в 1980-м в Амстердаме, как специальный приз внутри World Press Photo. Получил её голландец Флорис Бергкамп за кадры с акции «Гринпис», снятые в опасных для жизни условиях. Нынешняя церемония была сорок шестой. В списке победителей почти вся история документальной фотографии: Себастьян Сальгаду получил премию дважды, в 1985 и 1992 годах, Джейн Эвелин Этвуд — в 1997-м, Киана Хайери — в 2022-м. Церемония несколько раз меняла адрес. В 1995 году, когда награду получил итальянец Джанни Беренго Гардин, вечер прошёл в античном театре Арля, на фестивале Rencontres de la Photographie. Сегодня победителей объявляют в Ветцларе, там, где родилась сама камера.

Ветцлар и Leitz-Park

Оптическую мастерскую, основанную здесь Карлом Кельнером в 1849 году, возглавил Эрнст Лейтц, и фирма выросла в производителя с мировым именем. Какое-то время компания работала в соседнем Зольмсе, а в 2014 году вернулась в Ветцлар. Новый кампус называется Leitz-Park. Он стоит на месте бывшей территории Spilburg, современные здания собраны вокруг центральной площади.

Внутри есть всё, что нужно человеку, влюблённому в фотографию. Штаб-квартира и производство, Leica Gallery (первая галерея Leica открылась именно в Ветцларе, в 1976 году, а сегодня их почти три десятка по всему миру) и Ernst Leitz Museum, обновлённый музей, открытый 30 сентября 2021 года. Там можно виртуально полистать рабочую тетрадь Барнака, сконструировать объектив и увидеть на мониторе ход лучей, а в интерактивной тёмной комнате пройти шаги аналоговой проявки. Рядом с музеем стоит отель. Здесь же показывают серии финалистов премии.

Три награды

Премия отмечает серии об отношениях человека и окружающего мира, так формулирует сама Leica. Сейчас у неё три номинации.

Главная награда достаётся автору серии, которую жюри признало лучшей: 40 000 евро и техника Leica на 10 000. Сумму подняли до сорока тысяч в юбилейном 2020 году. Серии в этой категории предлагают номинаторы, эксперты из музеев, галерей, фестивалей, издательств и редакций. В этом году их было больше 130, примерно из пятидесяти стран, включая Азербайджан, среди них немало прошлых победителей.

Награда Newcomer для молодых авторов существует с 2009 года. Кандидатов предлагают 28 институтов и университетов из 18 стран. Победитель получает 10 000 евро и камеру Leica Q3.

Третья награда появилась в 2026 году. LOBA Women Grant поддерживает проект, который ещё в работе, и выбирается по открытой заявке. Первой обладательницей гранта стала итальянский фотограф Валентина Синис с проектом The Last Butterflies о курдянках Иракского Курдистана, ушедших в вооружённое сопротивление. Грант включает 10 000 евро, камеру Leica Q3 и профессиональную поддержку, а новую работу Валентина покажет на премии следующего года.

Путь серии выглядит так. Номинаторы присылают предложения, жюри собирается в Ветцларе (в этом году в мае) и сужает список до двенадцати финалистов. Их имена публикуют летом, а победителей объявляют осенью.

Номинатор из Азербайджана

Теперь о том, почему я пишу об этом не только как зритель. Много лет я являюсь номинатором от Азербайджана, предлагая жюри фотографов нашего региона. В этих фотографиях — жизнь людей в городах и сёлах, в горных районах, в узнаваемых и не очень местах нашей красивой земли.

Работа номинатора устроена так: ты знаешь, кто из авторов годами снимает один сюжет, и объясняешь людям в Ветцларе, почему этот сюжет заслуживает их внимания. Премия любит долгие проекты. Карин Рен-Кауфманн, член жюри и арт-директор Leica Galleries International, сказала в этом году, что в отборе важнее были не быстрое визуальное впечатление, а долгое исследование и глубина.

Вечер в Ветцларе

Вечером 8 октября в World of Leica в Ветцларе прошёл Celebration of Photography, праздник, на котором объявили победителей. В жюри было пять человек: Джейна Джонсон из нью-йоркского MoMA, Селина Лунсфорд из Fotografie Forum Frankfurt, фотограф Паоло Пеллегрин, профессор Фуданьского университета Гу Чжэн и Карин Рен-Кауфманн. По их словам, обсуждения были подробными: говорили не только о кадрах, но и о том, какие истории за ними стоят и как работают авторы.

Имя обладательницы Women Grant держали в тайне до самого вечера. Награду Newcomer получила американка Лайла Энн-Мари Стивенс, родившаяся в 2001 году в Куинсе, за серию Clayton Sisterhood Project о доме, который создали её сёстры и племянницы в Северной Каролине. Главный приз получил Дамир Файзулин. Вся его серия, а в частности девочка на канате, поразила меня до глубины души. Когда я впервые увидела этот снимок, то не смогла сразу перейти к следующему. Маленькая фигурка, натянутая верёвка, и ничего, кроме собственного равновесия. Я поймала себя на том, что затаила дыхание, как будто от меня что-то зависело. Наверное, так и действует настоящая фотография: ты смотришь на чужого ребёнка в чужих горах и вдруг чувствуешь за него страх, гордость и нежность одновременно.

Дамир Файзулин

На нём я и хочу задержаться. Победитель родился в 1986 году в Узбекистане. Мама преподавала русский и немецкий в Таджикистане и знала фарси и тюркские языки, отец был инженером. После распада Советского Союза семья переехала в Россию. До тридцати трёх лет Дамир был профессиональным борцом, потом пришёл на мастер-классы документалиста Дмитрия Маркова в Калининграде, а с 2020 года делает собственные проекты. Премия Leica стала первым международным конкурсом, в котором он участвовал.

В 2020 году он приехал в Дагестан как турист и понял, что за короткую поездку суть региона не ухватить. Он решил делать долгий проект и в 2021 году переехал в горы. Дагестан, наш северный сосед, один из самых многонациональных регионов России: там живут больше сорока народов, у каждого своё культурное наследие и свой язык.

Серия называется «Preserving Nature as Preserving Ourselves», «Сохраняя природу, мы сохраняем себя». Она построена на парах снимков. На одном кадре руины заброшенной горной деревни, на другом стальной каркас нового торгового центра. На одном женщины в традиционных платках, на другом девочка в пальто с логотипом Chanel. Контраст возникает между идеалом, прошлым и реальностью. Оценок Дамир не расставляет, но понимает, что становится летописцем региона в движении.

Себя он называет прежде всего вовлечённым наблюдателем и лишь потом фотографом-документалистом. Долгое пребывание в горах, говорит он, помогло не остаться взглядом со стороны. Ландшафт у него перестаёт быть фоном и становится соавтором человеческой судьбы. А мысль, на которой держится вся серия, он формулирует коротко: уничтожая природу, мы уничтожаем себя.

Жюри отметило спокойный, неспешный и местами юмористический язык серии, где документальная точность соединена с поэтичностью. По словам Карин Рен-Кауфманн, работу делает особенной баланс между актуальностью темы и эмоциональной глубиной. Борец, который в тридцать три года берёт камеру, шесть лет работы и переезд в горы ради того, чтобы почувствовать ритм места, — это именно тот путь, который премия ищет. Сам Дамир говорит, что хочет, чтобы фотография не упрощала реальность, а помогала увидеть её сложность.

Выставка в Ветцларе открыта до 4 февраля 2027 года, затем поедет по галереям Leica и фестивалям, к ней выпущен каталог с полными сериями и интервью. Если будете в Гессене, зайдите в Leitz-Park: там можно увидеть серию Дамира вместе с одиннадцатью другими, а потом выйти на площадь и подумать о том, как далеко ушла маленькая камера, собранная в этом городе больше ста лет назад.

Зейнаб Джахан