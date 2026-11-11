 На COP31 показали фильм «Смертоносное наследие», снятый по заказу Фонда возрождения Карабаха - ФОТО | 1news.az | Новости
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На COP31 показали фильм «Смертоносное наследие», снятый по заказу Фонда возрождения Карабаха - ФОТО

Редакция 1news16:42 - Сегодня
На COP31 показали фильм «Смертоносное наследие», снятый по заказу Фонда возрождения Карабаха - ФОТО

11 ноября 2026 года в Анталье (Турция) в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) состоялся специальный показ документального фильма «Смертоносное наследие» (Deadly Legacy), снятого по заказу Фонда возрождения Карабаха.

Показ фильма о глобальной минной угрозе прошел в павильоне Азербайджана, расположенном в «Синей зоне» COP31. Его совместно организовали Фонд возрождения Карабаха и депутат Милли Меджлиса, лидер высокого уровня по климату COP29 Нигяр Арпадараи.

На открытии мероприятия выступили Нигяр Арпадараи, советник председателя Правления Фонда возрождения Карабаха Рашад Гасымзаде и заведующая отделом фандрейзинга и коммуникаций Фонда Парвин Багирова.

На мероприятии присутствовали бывший заместитель премьер-министра Грузии Эка Ткешелашвили, член совета директоров компании «Fortescue» Жан Бадершнайдер и член Палаты лордов парламента Великобритании, бывший генеральный секретарь Содружества наций Патрисия Скотланд. Показ также посетили члены делегации Международного центра Низами Гянджеви на COP31, местные и зарубежные гости конференции.

После выступлений фильм показали на английском языке.

В течение нескольких дней на COP31 делегация Фонда, наряду с показом фильма, продолжала информировать международную общественность о реалиях Карабаха, прежде всего о минной угрозе на освобожденных от оккупации территориях.

В ходе конференции о документальном фильме «Смертоносное наследие» подробно рассказали местным и зарубежным гостям павильона Азербайджана. В их числе были генеральный директор ИСЕСКО Салим бен Мухаммед аль-Малик, представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев и министр энергетики Азербайджанской Республики Парвиз Шахбазов. При этом подчеркнули, что фильм на примере реальных историй и с опорой на мнения экспертов показывает, какую гуманитарную угрозу представляют мины и неразорвавшиеся боеприпасы в разных странах, в том числе в Азербайджане, и как эта проблема отражается на жизни и безопасности людей, а также на постконфликтном восстановлении.

Напомним, что компания «Beach House Pictures» сняла документальный фильм «Смертоносное наследие» по заказу Фонда возрождения Карабаха. Съемки проходили в Азербайджане, Боснии и Герцеговине, Колумбии и Лаосе. В основу фильма легли истории людей, пострадавших в результате взрывов мин, а также интервью с экспертами и официальными лицами. В фильме показано, как мины и неразорвавшиеся боеприпасы влияют на жизнь людей, безопасное использование земель и постконфликтное восстановление.

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