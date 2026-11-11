Неучастие Армении в работе ОДКБ очевидно, организация будет на это реагировать — Песков

Армения, очевидно, не участвует в работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), организация будет на это реагировать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не знаем, что ждет (премьер-министр Армении Никол – ред.) Пашинян, но то, что Армения не участвует в работе ОДКБ, это очевидно. И ОДКБ, соответственно, на это будет реагировать", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему Пашинян "выбирает бойкотировать" ОДКБ, а не выйти из организации.

Ранее Лавров сообщил, что члены ОДКБ рассмотрят вопрос о лишении Армении права голоса в Организации Договора о коллективной безопасности 11 ноября.

Армения объявила о заморозке участия в ОДКБ в 2024 году и прекратила выплату членских взносов. При этом устав организации не предусматривает процедуры замораживания членства, поэтому формально республика по-прежнему остается членом ОДКБ, наряду с Россией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.

Источник: РИА Новости