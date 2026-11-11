Россия и Украина договорились о новом масштабном обмене пленными
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РФ и Украина договорились о масштабном обмене пленными, параметры будут скоро оглашены.
Об этом заявил руководитель российской делегации Владимир Мединский во время пресс-подхода после завершения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.
"Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время", - сказал Мединский.
Источник: ТАСС
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