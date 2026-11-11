Россия и Украина договорились о новом масштабном обмене пленными

РФ и Украина договорились о масштабном обмене пленными, параметры будут скоро оглашены.

Об этом заявил руководитель российской делегации Владимир Мединский во время пресс-подхода после завершения трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

"Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретные параметры которого будут оглашены в ближайшее время", - сказал Мединский.

Источник: ТАСС