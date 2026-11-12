Один из корпусов НИИ легочных заболеваний закрыли из-за аварийности

В связи с техническим состоянием здания Научно-исследовательского института легочных заболеваний Министерства здравоохранения деятельность одного из корпусов приостановлена, говорится в сообщении Минздрава.

В ходе оценки технического состояния здания, находящегося в эксплуатации длительное время, было установлено, что некоторые его части находятся в аварийном состоянии. Исходя из соображений безопасности медицинского персонала и пациентов, было принято решение о приостановке деятельности соответствующего корпуса.

В целях обеспечения непрерывности оказываемых пациентам услуг предусматривается организация соответствующей медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях, действующих в подчинении Центра легочных заболеваний. В этих рамках будет обеспечено направление пациентов в медучреждения соответствующего профиля согласно их медицинским показаниям и потребностям в лечении.