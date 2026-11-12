В Баку обновят автобусы на двух маршрутах

На автобусных маршрутах № 173A и 173B, связывающих Пиршаги с транспортно-пересадочным узлом «Кёроглу», начнут курсировать новые автобусы.

Как сообщает 1news.az, обновлённый транспорт выйдет на линии с 13 ноября. Автобусы будут работать на компримированном природном газе, что позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду.

На маршруте № 173A, следующем от посёлка Пиршаги до транспортно-пересадочного узла «Кёроглу», а также на линии № 173B, соединяющей дачный массив Пиршаги с тем же узлом, задействуют по шесть автобусов.

Оплата проезда будет осуществляться исключительно в безналичной форме. Стоимость одной поездки составит 65 гяпиков.