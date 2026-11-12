Европарламент назвал вывоз украинских детей в РФ геноцидом

Европарламент принял в четверг резолюцию, в которой заявил, что действия России в отношении украинских детей соответствуют юридическому определению геноцида. Депутаты призвали страны, входящие в ЕС, официально признать эти действия геноцидом. За резолюцию проголосовали 536 депутатов, против - 8, воздержались 37.

Европарламентарии сослались на статью II (e) Конвенции ООН о геноциде. Она относит к актам геноцида насильственную передачу детей из одной национальной, этнической, расовой или религиозной группы в другую, если это делается с намерением уничтожить такую группу полностью или частично. В резолюции Европарламент осудил систематическую депортацию и принудительное перемещение украинских детей, их незаконное усыновление и принудительную русификацию.

На дебатах 11 ноября депутат от Латвии Рихардс Колс, выступавший от имени правоконсервативной фракции «Европейские консерваторы и реформисты», обратил внимание на роль чиновников, которые меняют документы детей. «Путин не сам подделывает свидетельства о рождении», - сказал он. По словам Колса, эту систему поддерживают тысячи служащих, руководителей лагерей и чиновников оккупационных администраций. Он назвал происходящее геноцидом и призвал распространить санкции на всех, кто обеспечивает работу этой системы.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас на тех же дебатах заявила, что депортация украинских детей с оккупированных территорий в Россию - политика российского правительства, которую лично одобрил Владимир Путин.

Европарламент потребовал немедленно закрыть интернет-каталоги, в которых украинских детей предлагают для усыновления и передачи в приемные семьи. Депутаты также призвали Россию и Беларусь предоставить Украине и международным организациям полные и проверяемые сведения о личности, местонахождении, состоянии здоровья и правовом статусе вывезенных детей. От Москвы они потребовали обеспечить Красному Кресту, ЮНИСЕФ и другим независимым организациям беспрепятственный и регулярный доступ к детям.

В резолюции депутаты осудили военную подготовку украинских детей и молодежи на оккупированных территориях, включая обучение обращению с оружием и дронами, военные учения и вовлечение в «Юнармию». Европарламент также осудил принуждение детей и молодых людей «воевать против собственного народа».

Кая Каллас допустила, что Россия уже отправляет похищенных украинских детей воевать против Украины. По приведенным ею данным, Россия незаконно депортировала более 20 500 украинских детей. По состоянию на ноябрь удалось вернуть 2790.

Европарламент потребовал немедленного, безопасного и безусловного возвращения вывезенных детей. Депутаты назвали их возвращение одним из главных приоритетов мирных переговоров. В резолюции подчеркивается, что возвращение детей «никогда не должно использоваться как инструмент торга» или зависеть от территориальных уступок, обмена пленными либо других политических договоренностей.

Европарламентарии призвали распространить санкции ЕС на всю сеть лиц и организаций, причастных к депортации, незаконному усыновлению и военной подготовке украинских детей.

Депутаты просят Евросоюз ввести санкции против «Газпрома», «Роснефти» и их причастных дочерних компаний, сославшись на расследование Йельского университета от 2026 года об их роли в перевозке и перевоспитании украинских детей.

Источник: DW