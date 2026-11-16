На заседании Совета министров ОЭС рассказано об усилиях Азербайджана по обеспечению устойчивого мира в регионе

16 ноября делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Эльнуром Мамедовым приняла участие в проходившем в Исламабаде 30-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщили в МИД, выступивший на заседании замминистра довел до внимания позицию Азербайджана в отношении укрепления сотрудничества в рамках ОЭС, институционального развития организации, возможностей сотрудничества в торгово-экономической, транспортной, энергетической сферах и в области цифровизации.

Отмечался вклад прошедшего в прошлом году в Ханкенди 17-го Саммита ОЭС и первой «Недели ОЭС» в развитие регионального сотрудничества, подчеркнута важность реализации достигнутых договоренностей.

Было привлечено внимание к роли транспортных, энергетических и цифровых инфраструктурных проектов, реализуемых по инициативе и при участии Азербайджана, в укреплении взаимосвязанности в регионе. Также отмечалась важность поддержки деятельности институтов ОЭС, расположенных в нашей стране.

Э. Мамедов одновременно проинформировал об усилиях Азербайджана, направленных на обеспечение устойчивого мира и стабильности в регионе, проводимых на освобожденных от оккупации территориях восстановительно-созидательных работах, возвращении бывших вынужденных переселенцев на родные земли.

В завершение заседания был принят итоговый документ под названием «Исламабадское коммюнике».

В рамках визита Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф принял руководителей делегаций государств-членов ОЭС, в том числе заместителя министра иностранных дел Азербайджана Э. Мамедова.