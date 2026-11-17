Первая встреча армяно-российской рабочей группы для обсуждения вопросов функционирования армянской железной дороги, находящейся в концессии ЮКЖД (дочерняя компания РЖД. — Ред.), проходит в Ереване.

Обсуждение между представителями двух стран проходит в Министерстве территориального управления и инфраструктур в закрытом режиме, без участия прессы, передает Sputnik Армения.

Рабочая группа была создана в октябре сроком на 3 месяца для решения вопросов функционирования ж/д. С армянской стороны ее возглавил заместитель министра территориального управления и инфраструктур Давид Иванян. С российской стороны в нее вошли замминистра транспорта РФ Алексей Шило и замгенерального директора ОАО «Российские железные дороги» Вячеслав Павловский.

Напомним, тема целесообразности концессионного соглашения с ОАО «РЖД» (управляющего ж/д Армении через дочернюю компанию ЮКЖД) впервые была поднята в феврале 2026 года, когда премьер-министр Никол Пашинян озвучил тезис о том, что российское управление железными дорогами лишает Армению стратегических позиций и конкурентных преимуществ. Позже он предложил Москве рассмотреть возможность передачи концессии дружественной третьей стране, назвав в числе потенциальных вариантов, в частности, Казахстан.

В октябре в ходе визита в Ереван глава «Российских железных дорог» (РЖД) Олег Белозеров заявил, что российская сторона открыта к диалогу с армянским правительством и совместной оценке эффективности концессионного соглашения.