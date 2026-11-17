Коллегия Министерства экономики утвердила список ненефтегазовых товаров и стран (групп стран), на которые будет распространяться компенсационная поддержка расходов на экспортное оформление.

Как передает Report, соответствующее решение подписал министр экономики Микаил Джаббаров.

Согласно решению, в список вошли продовольственные товары, живые деревья и растения, алкогольные и безалкогольные напитки, фармацевтическая продукция, краски и лаки, парфюмерия и косметика, мыло и моющие средства, пластмассовые трубы и фитинги, изделия из каучука, резины и кожи, ковры и текстильные напольные покрытия, изделия из недрагоценных металлов, реакторы, котлы, оборудование и механические устройства, электрические машины, аудио- и видеотехника, части железнодорожных локомотивов и вагонов, оптические, фотографические, измерительные, медицинские и хирургические инструменты, часы, музыкальные инструменты, мебель, игрушки, игры и спортивный инвентарь.

Согласно решению, в список стран (групп стран), в которые экспортируются ненефтегазовые товары, охватываемые компенсационной поддержкой расходов на экспортное оформление, вошли страны Африки, Европейского союза, Балкан, страны Залива и Центральной Азии, Юго-Восточной Азии и ряд других стран.