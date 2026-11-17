В Сенате США представили законопроект об ассигнованиях на оборону в размере $1,1 трлн
Республиканцы в Сенате США в понедельник обнародовали законопроект об ассигнованиях на оборону в размере почти $1,1 трлн на 2027 финансовый год.
Законопроект предусматривает выделение $202,9 млрд на выплату заработной платы военнослужащим, $47,2 млрд на закупку боеприпасов и ускоренные инвестиции в Пентагон, а также $35,6 млрд на инвестиции в средства противовоздушной и противоракетной обороны.
Так, на систему ПРО "Золотой купол" республиканцы предлагают выделить $9,4 млрд и $3 млрд на новое военное подразделение Пентагона (DAWG), отвечающее за разработку и производство боевых беспилотников.
Более $285 млрд в законопроекте предусмотрено на закупку систем вооружения и $203 млрд на исследования, разработку и тестирование платформ.
Законопроект также предусматривает выделение $5,4 млрд на укрепление программ сотрудничества в области безопасности.
В частности, республиканцы предлагают выделить на помощь Украине $750 млн. Из них $129 млн на помощь в обеспечении безопасности и $30 млн на поддержку возвращения украинских детей.
$175 млн предусмотрены для Балтийской инициативы в области безопасности и увеличения финансирования сотрудничества в области безопасности с Бахрейном и Иорданией.
На военное финансирование Израиля планируется выделить $3,3 млрд.
Также предлагается направить $1,8 млрд на поддержку реализации Индо-Тихоокеанской стратегии противодействия Китаю. Кроме прочего, документ подразумевает выделение $400 млн на фонд противодействия влиянию Китая и $300 млн на военную помощь Тайваню.
Республиканцы также предлагают выделить $45 млн для нового Фонда противодействия влиянию Ирана, который будет противостоять ставленникам Тегерана.
На противодействие влиянию России предусмотрено выделение $300 млн.
Сенатор Митч Макконнелл, председатель подкомитета Сената по оборонным ассигнованиям, сказал, что законопроект представляет собой "дорожную карту для устойчивого и ответственного" осуществления "инвестиций из поколения в поколение" в национальную оборону.
Законопроект о расходах Сената должен пройти процедуру рассмотрения в Палате представителей и получить всеобщее голосование, прежде чем лидеры обеих палат Конгресса примут решение о дальнейших шагах по передаче единого законопроекта президенту.
Источник: Интерфакс