Правящее парламентское большинство Армении отказалось включать в повестку заседаний Национального Собрания вопрос о регрессе демократии в стране, поднятый оппозиционной фракцией блока «Армения».

Как сообщает news.am, соответствующий вопрос обсуждался на заседании парламента 17 ноября.

Инициативу представила депутат от блока «Армения», председатель постоянной парламентской комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Лилит Галстян. По ее словам, фракция обеспокоена состоянием демократии в стране, ситуацией с защитой прав человека и случаями политических преследований.

В своем выступлении Галстян затронула вопросы независимости судебной системы, применения мер пресечения, обеспечения права на справедливое судебное разбирательство, а также свободы слова и собраний. Депутат представила оценки оппозиции по каждому из этих направлений.

Однако представители правящей партии «Гражданский договор», располагающей парламентским большинством, не поддержали инициативу. В результате предложение о включении проекта заявления в повестку заседаний Национального Собрания было отклонено.

Вопрос демократических стандартов в Армении обострился на фоне усиления политической конфронтации между правящей партией Никола Пашиняна и оппозицией. Оппозиционные силы обвиняют власти в использовании правоохранительной и судебной систем для давления на политических оппонентов, ограничении свободы слова и собраний, а также в чрезмерном применении предварительных арестов.

Особую критику вызвали уголовные преследования ряда оппозиционных политиков, активистов и представителей духовенства Армянской апостольской церкви. В преддверии парламентских выборов 7 июня 2026 года эти противоречия усилились. Международная правозащитная организация Freedom House также обращала внимание на неодинаковое применение законодательства о призывах к насилию в отношении представителей власти и их критиков.