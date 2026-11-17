Основатель Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что готов вновь возглавить компанию, если совет директоров сочтёт его возвращение необходимым.

Как сообщает The Wall Street Journal, Хуанг отметил, что для него будет честью вернуться на должность генерального директора, если это будет отвечать интересам акционеров, сотрудников, компании и США.

По его словам, он уже получил множество обращений с подобной просьбой от инвесторов, деловых партнёров и клиентов Nvidia.