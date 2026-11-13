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SOCAR нацелена на достижение коэффициента нефтеотдачи свыше 40%

Редакция 1news14:55 - Сегодня
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SOCAR нацелена на достижение коэффициента нефтеотдачи свыше 40%

«Ожидается, что конечный коэффициент нефтеотдачи на месторождении „Азери-Чираг-Гюнешли“ (АЧГ) превысит 40 процентов».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Бабек Гусейнов.

Он отметил, что наряду с добытыми на сегодняшний день миллионами баррелей нефти месторождение АЧГ по-прежнему располагает миллиардами баррелей запасов нефти, которые еще предстоит извлечь. По своим масштабам, проницаемости, пористости и другим геологическим показателям месторождение является одним из передовых нефтяных активов в мире.

Вице-президент SOCAR подчеркнул, что месторождение уже достигло пика добычи и в настоящее время переживает этап естественного снижения. В таких условиях главная цель заключается в извлечении максимальной ценности из действующего актива и максимально эффективном использовании его добывающего потенциала.

По словам Б. Гусейнова, в этих целях SOCAR приняла решение о совместной работе с оператором проекта — компанией BP — в процессе оценки дальнейшего добывающего потенциала месторождения. Одной из главных тем обсуждения между сторонами стало определение конечного коэффициента нефтеотдачи по АЧГ.

Он акцентировал внимание на том, что по итогам проведенных совместных оценок стороны пришли к выводу о возможности достижения конечного коэффициента нефтеотдачи выше 40 процентов. При определении этого показателя учитывались качество нефти, особенности месторождения и существующая инфраструктура.

Представитель SOCAR заявил, что конечный коэффициент нефтеотдачи свыше 40 процентов считается весьма высоким показателем и для мировой нефтяной индустрии.

По его словам, для реализации этого потенциала на месторождении проводятся широкомасштабные сейсмические исследования и другие технические работы. Подход SOCAR заключался в том, чтобы потребовать от BP оценки в первую очередь всех технически возможных вариантов проекта, не ограничиваясь исключительно экономическими рамками.

Б. Гусейнов отметил, что SOCAR также подключилась к процессу со своей независимой технической оценкой. В результате был сформирован подход к обновлению месторождения АЧГ, основанный на совместном техническом видении SOCAR и BP.

Он добавил, что цель состоит в полном определении реального потенциала АЧГ — одного из важнейших нефтяных активов Азербайджана, объединении технических возможностей в рамках единого проекта и максимальной реализации будущих добывающих возможностей месторождения.

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