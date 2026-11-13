Глава UFC Уайт отреагировал на скандальное нападение Усмана Нурмагомедова на Двалишвили

Глава UFC Дана Уайт впервые высказался о скандальном нападении россиянина Усмана Нурмагомедова и его команды на грузина Мераба Двалишвили в одном из отелей в Абу-Даби.

«Это совершенно нелепо и глупо. Они все сидят в тюрьме. Это не то место, где можно вести себя безрассудно», — приводит слова Уайта Championship Rounds на личной странице в социальной сети X.

11 ноября в одном из отелей Абу-Даби произошёл скандальный инцидент, когда непобеждённый действующий обладатель чемпионского пояса PFL в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов и его команда напали на бывшего чемпиона UFC грузина Мераба Двалишвили.