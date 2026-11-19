В отношении бывшего заместителя председателя Сакребуло (муниципального собрания) Гардабани и оппозиционного политика Рафи Оруджева, обвиняемого в Грузии в подготовке заказного убийства бывшей супруги, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на грузинские СМИ, такое решение приняла судья Тбилисского городского суда Мзия Гарсаулишвили.

Отмечается, что на судебном заседании был рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого. Прокуратура ходатайствовала о его аресте, тогда как сторона защиты просила освободить его под залог в размере 50 тысяч лари. Судья же избрала в отношении Р. Оруджева меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, Рафи Оруджеву предъявлено обвинение по статьям 18–109 Уголовного кодекса Грузии. Эта норма предусматривает ответственность за подготовку к умышленному убийству члена семьи по найму и устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения.

По данным стороны обвинения, после развода из-за конфликта на почве ревности Рафи Оруджев решил организовать заказное убийство бывшей жены.

Он обратился к знакомому и поручил найти наемного убийцу за 25 тысяч долларов США. По версии обвинения, Оруджев хотел, чтобы убийство было совершено в то время, когда рядом с матерью не будет их троих малолетних детей.

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