Взрыв произошел на окраине Тбилиси в районе Поничала в одном из многоэтажных домов.

Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По данным ведомства, предположительно, причиной взрыва стала утечка газа. ЧП произошло примерно в 09:00 по местному времени (08:00 мск). Все пострадавшие доставлены в больницу. Спасатели в целях безопасности на время эвакуировали жильцов дома.

Телекомпания "Имеди" сообщает, что взрыв произошел в квартире, в которой проживал человек с ограниченными возможностями. По словам пострадавшего, он вечером 18 ноября пытался включить газовую плиту, однако не смог. Утром 19 ноября вновь постарался это сделать, после чего раздался хлопок.

Спасательная операция на месте продолжается.