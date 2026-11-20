Фракция «Сильная Армения» армянского парламента отвергла предложение премьер-министра Никола Пашиняна вынести на плебисцит проект новой конституции страны.

В сформированном бизнесменом Самвелом Карапетяном крупнейшем парламентском оппозиционном объединении напомнили, что уже неоднократно излагали свою позицию по этому вопросу и она не претерпела изменений.

Секретарь фракции «Сильная Армения» Тигран Абрамян обратил внимание, что, несмотря на массовые нарушения и давление в ходе парламентских выборов 7 июня, Никол Пашинян и его правящая сила не получили конституционного большинства в парламенте. Оппозиция же, по его словам, увеличила поддержку народа на 80%. Абрамян добавил, что армянский народ дал оппозиции мандат быть против новой конституции. Он напомнил, что оппозиция уже разработала дорожную карту по отстранению от власти Пашиняна и будет последовательно ее выполнять как с помощью институциональных инструментов, так и путем уличной борьбы, «которая будет один раз и будет победоносной».

Оппозиционер также скептически отнесся к обещанию Пашиняна «уйти», заметив, что армянский премьер до сих пор давал много обещаний армянскому народу, но ни одно из них не выполнил.

Пашинян на заседании правительства 19 ноября предложил сделку оппозиции. В частности, он предложил парламентской оппозиции не препятствовать вынесению на плебисцит проекта новой конституции взамен на то, что он уйдет в отставку, если народ на референдуме отвергнет ее. Он также пообещал не претендовать на пост премьера на следующих выборах, если граждане одобрят новый основной закон страны.

Ранее Пашинян поставил политическую цель принять новую конституцию, которая будет «органически связана с гражданами Армении», и обещал до конца года опубликовать ее проект.

Источник: ТАСС