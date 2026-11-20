Районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции за 9 месяцев текущего года зарегистрировано 31 085 случаев заключения брака и 15 030 разводов.

Как сообщает 1news.az, об этом распространил информацию Государственный комитет по статистике.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2025 года число браков на 1000 человек населения снизилось с 4,7 до 4,0, а число разводов не изменилось и осталось на прежнем уровне (2,0).