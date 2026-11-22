Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов высоко оценил атмосферу на стадионе в Гяндже после матча XII тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана против "Кяпяза".

Как сообщает 1news.az, об этом специалист заявил на послематчевой пресс-конференции.

"Хочу поблагодарить хозяев за футбольную атмосферу в Гяндже. Мы чувствовали себя как на европейском стадионе. Благодарю и своих футболистов. Они действительно сыграли очень хорошо. "Кяпяз" не хотел проигрывать. Все команды всегда серьезно готовятся к матчам против нас. Это говорит о силе "Карабаха". Мы должны работать еще лучше и ответственнее. Нельзя делать шаг назад. Будем становиться сильнее", - сказал Гурбанов.

Тренер также отметил высокую культуру болельщиков на Гянджинском городском стадионе.

"Играть в такой атмосфере было очень непросто. Болельщики вели себя очень достойно. На поле мы не слышали ни оскорблений, ни нецензурных выражений. На этой арене всегда устанавливались рекорды посещаемости. Особенно много зрителей собирается на матчах против "Карабаха"", - подчеркнул он.

Напомним, встреча между "Кяпязом" и "Карабахом" завершилась нулевой ничьей.