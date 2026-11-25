Соединённые Штаты призвали американских граждан, находящихся в Иране, немедленно покинуть страну и предупредили о возможном резком обострении конфликта на Ближнем Востоке. Предупреждение было выпущено после серии атак на американские объекты в регионе, сообщает Euronews.

Виртуальное посольство США в Иране предупредило, что Тегеран, йеменские хуситы и другие союзные Ирану группировки могут атаковать американских граждан, компании и учреждения в регионе.

Вашингтон рекомендует американцам воздержаться от поездок в Иран независимо от их цели, а тем, кто уже находится в стране, — немедленно её покинуть.

Гражданам США, находящимся на Ближнем Востоке, рекомендуют быть готовыми к возможной отмене авиарейсов и закрытию воздушного пространства. Кроме того, правила пересечения сухопутных границ могут измениться без предварительного уведомления.

Предупреждение было выпущено после ударов Ирана по американским объектам в Бахрейне и Кувейте, а также атаки хуситов на здание в финансовом квартале столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.

США и Иран не поддерживают дипломатических отношений с 1980 года. Интересы Соединённых Штатов в Тегеране представляет посольство Швейцарии.