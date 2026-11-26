Иран может стать первым государством, получившим статус участника формата "СНГ+".

В настоящее время этот вопрос находится на стадии рассмотрения.

Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в интервью ТАСС.

По словам Лебедева, заинтересованность Тегерана в сотрудничестве с СНГ в новом формате была озвучена президентом Ирана Масудом Пезешкианом на саммите Содружества, состоявшемся 9 октября в туркменской Авазе. Инициатива вызвала интерес среди стран СНГ и получила преимущественно положительные оценки.

"Сейчас как раз решается вопрос о том, чтобы такой формат предоставить Ирану как первому государству", — отметил генсек Содружества.

Отметим, формат "СНГ+" призван расширить взаимодействие Содружества с третьими странами, заинтересованными в сотрудничестве с организацией, без их вступления в СНГ в качестве полноправных членов.

Содружество Независимых Государств (СНГ) было создано 8 декабря 1991 года после подписания Беловежских соглашений руководителями России, Беларуси и Украины. 21 декабря того же года в Алма-Ате к соглашению о создании СНГ присоединились еще восемь бывших советских республик. Основными направлениями деятельности Содружества являются развитие политического, экономического и гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействие в сфере безопасности. Штаб-квартира Исполнительного комитета СНГ находится в Минске.