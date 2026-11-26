Сотрудники Лимнологического института СО РАН выяснили, что в Байкале и реке Ангаре присутствуют цианобактерии, выделяющие в воду опасные токсины, которые могут поражать печень и оказывать паралитическое воздействие на нервную систему людей и животных, пишут "Известия".

"Речь о микроцистинах и сакситоксинах. Первые при попадании в организм человека или животного могут вызвать отравление и поражение печени, а вторые - это нейротропные яды", - рассказала газете заведующая лабораторией водной микробиологии ЛИН СО РАН Ольга Белых. Они нарушают работу нервной системы, мешая передаче сигналов между нервными клетками. В конечном итоге, добавила она, такое воздействие может закончиться параличом и даже гибелью организма.

Специалист отметила, что в ходе исследований специалисты впервые обнаружили в толще воды генетические следы микроорганизмов, ответственных за выработку опасных токсинов. Долгое время проблему считали для озера неактуальной - размножение цианобактерий обычно связывают с загрязненными водоемами.

Белых акцентировала, что Байкал огромен, и основная часть озера остается чистой. Однако, по ее словам, в прибрежных зонах, где отдыхают люди, концентрация токсинов в воде может в несколько раз превышать допустимые нормы. Очагами активности опасных микроорганизмов стали зоны с высокой туристической нагрузкой - пролив Малое Море, Чивыркуйский и Баргузинский заливы, Посольский сор, залив Провал и другие участки.

"Прямой угрозы отравлений нет, однако риски возрастают", - заметила она. Это значит, что нужен постоянный и более пристальный мониторинг.