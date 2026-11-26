Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер назвал президента России Владимира Путина «исторической личностью» и отметил его подготовленность к переговорам.

По словам Кушнера, российский лидер внимательно следит за ходом бесед и делает много записей.

Об этом он рассказал в подкасте генерального директора медиаконцерна Axel Springer Матиаса Дёпфнера.

«Людям может нравиться то, что он сделал, может не нравиться то, что он сделал, но он определенно гроссмейстер политики. Он историческая личность... Он очень вдумчив», — заявил Кушнер.

Джаред Кушнер и спецпосланник президента США Стив Уиткофф выступают посредниками в переговорах между Россией и Украиной. Последняя трехсторонняя встреча с их участием состоялась в Абу-Даби 10–11 ноября. После нее переговорщики провели отдельные встречи с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Кушнера, сторонам удалось добиться «значимого прогресса» в понимании позиций друг друга.