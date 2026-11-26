Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом две недели назад заявил, что не может одобрить предложенные Вашингтоном меры по сектору Газа, поскольку возглавляет переходное правительство.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

При этом Нетаньяху отметил, что никаких препятствий для начала войны с Ираном у него нет. «Этот аргумент не выдерживает критики», — заявил источник, непосредственно знакомый с ходом переговоров.

На фоне обсуждения дальнейшей политики Израиля спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер в интервью MDB Meets призвал страну отказаться от воинственного настроя и уделить больше внимания экономической дипломатии.

«Я считаю, что Израилю действительно следует сосредоточиться на том, чтобы избавиться от устойчивого образа мышления, присущего военному времени. На мой взгляд, ему нужно уделить внимание экономической дипломатии. Посмотрите, например, на саудовцев или эмиратцев. Они приезжают в Вашингтон, привозят 100 бизнесменов и заключают сделки. Я считаю, что у Израиля сильная экономика и потрясающие технологии. Нам нужно начать понимать, в чем заключается выгода от партнерства с Израилем», — отметил Кушнер.