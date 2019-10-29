Австрийцы отреставрировали крепостные ворота Ичери шехер – ФОТО

Известная австрийская компания Atelier Erich Pummer GmbH завершила реставрационно-консервационные работы крепостных ворот (Гоша гала гапылары, Шамахинские ворота) в Ичери шехер.

Об этом 1news.az сообщили в пресс-службе Управления государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер».

Согласно проекту, крепостные ворота были отреставрированы как снаружи, так и изнутри, им полностью возвращен первозданный облик.

Отметим, что ворота последний раз восстанавливали в 1952-1957 годах. Сами крепостные стены были возведены в XII веке.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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