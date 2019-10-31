Автомобили за 550 тыс. долларов для Никола Пашиняна и Анны Акопян

Никол Пашинян приобрел два полностью бронированных автомобиля Mercedes-Benz S (S 600 W 222), каждый из которых стоит более 550 000 долларов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, автомобили были приобретены «для обслуживания» глав государств, участвующих в заседании ЕАЭС 1 октября, но реальной целью была замена прежнего автомобиля Никола Пашиняна.

После заседания 1 октября Никол Пашинян уже ездит на упомянутой машине, и страница Пашиняна в Facebook и новостные агентства периодически фиксируют новый автомобиль, сообщают СМИ.

Второй из приобретенных полностью бронированных автомобилей был предоставлен в распоряжение супруги премьер-министра Анне Акопян, которая не имеет никакого статуса в правительстве.

СМИ направили запрос в аппарат премьер-министра Армении, откуда он был перенаправлен в МИД РА, что было обосновано тем, что давать ответы на подобные вопросы уполномочена именно эта структура.

В ответе на запрос об автомобилях, которые обслуживали глав государств, принимавших участие в заседании, об их продаже или аренде МИД РА сообщил, что главы государств обслуживались 6 автомобилями класса Mercedes-Benz, два из которых - собственность РА, один был арендован, а три бесплатно предоставлены различными лицами, являющимися гражданами РА.

Министерство иностранных дел, ссылаясь на закон РА «О свободе информации и защите персональных данных», отказалось предоставить имена владельцев автомобилей.

Таким образом, хотя на запрос и был дан уклончивый ответ, и в нем отсутствуют названия моделей автомобилей и некоторые другие детали, подтверждается обстоятельство приобретения двух новых автомобилей. С учетом расплывчатости ответа можно предположить, что ЕАЭС – это лишь предлог, и автомобили были приобретены для Никола Пашиняна и Анны Акопян.

Ссылаясь на свои источники, Politik.am подготовил публикацию об этом и отметил, что Никол Пашинян приобрел один автомобиль класса Mercedes-Benz стоимостью не менее 540 000 долларов.

СМИ также попытались выяснить стоимость автомобилей, указанных источником, и направили запрос официальному представителю Mercedes-Benz в России. Из ответа стало очевидно, что цена автомобиля S 600 W 222 или S 600 GUARD FL составляет 42,401,065,50 рублей, а предложенная специальная цена - 36 500 000 рублей, то есть, более 550 000 долларов США.

А.С., Э.Т.