Азер Гариб: «Если у меня появится желание в 80 лет стать депутатом...»

Я поручил своим детям: если у меня появится желание в 80 лет выдвинуть свою кандидатуру на парламентских выборах, заберите мой телефон и заприте меня снаружи в квартире, чтобы я не смог выйти.

Об этом на своей странице в Facebook написал известный журналист, блогер и телеведущий Азер Гариб.

«Не дайте превратить меня в объект критики, не допускайте, чтобы в памяти людей я остался не своими достижениями, а выборными скандалами, аннулированными результатами. Объясните, что люди будут осуждать и порицать и вас, мол, куда вы смотрели.

Объясните мне, что вместо того, чтобы быть депутатом, которого не уважают, лучше быть аксакалом, которого уважают. Пусть вырастут внуки и им тоже я поручу это», - написал он.

Следует отметить, что Азер Гариб не указывает, какого кандидата он имеет в виду, однако единственным кандидатом, которому почти 80 лет, является Зияд Самедзаде, набравший наибольшее число голосов в 23-м Насими-Сабаильском избирательном округе.

Напомним, что на заседании ЦИК 20 февраля были обсуждены обращения от 23-го Насими-Сабаильского округа, где наибольшее число голосов набрал Зияд Самедзаде, опередив Заура Дарабзаде. Также отметим, что сын Азера Гариба - Шаиг Гарибзаде является председателем избирательного штаба Заура Дарабзаде.

После рассмотрения жалоб было принято решение об аннулировании результатов голосования на избирательных участках №14, 17, 23 и 25 в этом округе.

9 февраля в Азербайджане прошли внеочередные выборы в Милли Меджлис (парламент).

Для участия в выборах регистрацию прошли 1314 кандидатов; 246 кандидатур выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами.

В течение дня в 125 избирательных округах страны действовало 5573 постоянных избирательных участка.

За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 – были представители политических партий. Международные наблюдатели представляли 58 стран и 59 организаций.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.