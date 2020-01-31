Азербайджан ввел временный запрет на ввоз птичьего мяса из Украины

Всемирная организация здоровья животных выявила возбудителей болезни среди птиц на территории ряда европейских стран, в связи с чем усилены контрольные меры над импортом птичьего мяса и другой птицеводческой продукции

Об этом сообщает в пятницу, 31 января Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана.

«В связи с этим, с целью предотвращения возможной опасности для семейных и птицеводческих хозяйств республики, до стабилизации эпизоотической ситуации введен временный запрет на импорт живой птицы и птицеводческой продукции из Украины», - говорится в сообщении.

Кроме того, для усиления контрольных мер сделано обращение в Государственный таможенный комитет для принятия соответствующих мер на таможенных и погранично-пропускных пунктах для более тщательного контроля транспортных средств, приезжающих из Украины или транзитом через территорию Азербайджана.

Агентство призвало предпринимателей в сфере импорта птицеводческой продукции быть внимательными и серьезно соблюдать требования, установленные для защиты от инфекционных заболеваний, которые могут проникнуть на территорию страны.

1news.az