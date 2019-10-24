Азербайджан занял 34-е место в рейтинге Doing Business

Азербайджан в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, занял 34-е место среди 190 стран.

Как передает Report, это следует из доклада ВБ, опубликованного в четверг.

В этом году Всемирный банк учел пять реформ, которые были проведены в Азербайджане. Так, в Азербайджане регистрация собственности стала проще и прозрачнее благодаря расширению охвата кадастров и оцифровки кадастровых планов. Азербайджан также усложнил передачу имущества, сделав обязательным внесение средств на депозитный счет нотариуса. Также Азербайджан расширил доступ к кредитам, позволив в качестве залогового обеспечения использование движимых активов без каких-либо ограничений, включая будущие активы, автоматически распространяющиеся на продукты, поступления и замены первоначального обеспечения.

В Азербайджане также разрешено общее описание долгов и обязательств, а также внесудебная защита интересов. Азербайджан усилил защиту миноритарных инвесторов, наложив ответственность на директоров по несправедливым сделкам с заинтересованными сторонами, а также Азербайджан усложнил уплату налогов, изменив систему налогообложения доходов физических лиц.

Согласно докладу, Азербайджан упростил исполнение контрактов, внедрив электронную систему, которая позволяет истцам подать первоначальную жалобу в электронном виде, и приняв закон о добровольном посредничестве.

Совокупная оценка условий бизнеса состоит из 10 показателей: регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, подключение к системе электроснабжения, регистрация собственности, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, налогообложение, международная торговля, обеспечение исполнения контрактов и разрешение неплатежеспособности (доступность процедуры банкротства).