Азербайджанская поклонница подарила Бюлент Эрсой кольцо стоимостью 100.000 долларов – ФОТО

Турецкие СМИ сообщают о дорогостоящем подарке, полученном певицей Бюлент Эрсой от азербайджанской поклонницы, специально посетивший ее концерт в Стамбуле.

Известно, что азербайджанку, подарившую Б.Эрсой ювелирное украшение, зовут Нигяр – презентом для звезды стало кольцо с бриллиантами и сапфирами, стоимость которого, согласно информации сайта Milliyet, равна 100.000 долларов (170.000 AZN).

Комментируя информацию о подарке в интервью турецким СМИ, сама Б.Эрсой не стала называть его стоимости, заявив следующее: «Разве я не достойна дорогих подарков?».

Ф.В, Г.Р.