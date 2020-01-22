Azercell поддержал проведение обучающего курса «Безопасный Интернет»

С целью повышения уровня осведомленности в области кибербезопасности Министерство транспорта, связи и высоких технологий совместно с Министерством образования Азербайджанской Республики, при поддержке ООО Azercell Telekom и компании Kaspersky организовало тренинг для учителей информатики общеобразовательных учебных заведений.

К тренингу, который состоялся в Центре применения и обучения ИКТ Министерства транспорта, связи и высоких технологий, посредством видеоконференции присоединились учителя из таких регионов, как Шамаха, Гянджа, Мингячевир, Лянкяран, Барда и Габала. Так, 100 учителей информатики из 70 общеобразовательных учреждений получили уникальную возможность поближе ознакомиться с правилами безопасности в социальных сетях, приобрести подробную информацию о киберугрозах, с которыми могут столкнуться дети и молодое поколение, а также получить руководящие указания для их предотвращения.

Отметим, что в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности Azercell рассматривает вопрос обеспечения безопасности детей в виртуальном мире как одну из приоритетных задач компании. За 2018-2019 годы в общеобразовательных школах различных регионов нашей страны было организовано многочисленное количество тренингов на тему «Интернет-безопасность и цифровое гражданство» для школьников, их учителей и родителей. Только лишь за прошедший год в этих тренингах участвовали 588 учеников, 78 учителей и 76 родителей. Тренинги, которые проводились по инициативе и при организационной поддержке «Центра развития учителей Азербайджана», охватили такие темы, как опасные игры в Интернете, призывы к экстремизму, безопасность в Интернете и безопасная домашняя среда. В свою очередь, учителя и родители были осведомлены об основах интернет-безопасности, защите устройств от киберопасностей, кибербезопасности логинов и паролей, безопасных методах обмена данными. Также им был предоставлен список безопасных ресурсов, созданных исключительно для детей.

Напомним, что Azercell продолжает свою деятельность в области безопасного использования Интернета, развивая инициативы в сфере социальной ответственности с помощью инновационных технологий. Так, в прошлом году Azercell совместно с крупнейшим в мире поставщиком мобильных торговых решений DOCOMO Digital выпустил эксклюзивное мобильное приложение Azercell Kids (kids.azercell.com) как с образовательным, так и с развлекательным контентом. Azercell Kids дает полную гарантию родительского контроля и предоставляет фильтрацию по возрасту для популярного цифрового контента.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь в [email protected]

Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана - ООО Azercell Telekom - был основан в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране - 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного Интернета, Телефонный центр в режиме 24/7(*1111), Центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн-обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись ASAN İmza и т.д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 районов страны, включая Баку и Абшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов - İnvestors İn People.

На правах рекламы