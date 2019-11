Bestcomp Group выбрана «Партнером года в Азербайджане» на саммите CISCO

С 4-го по 7 ноября в американском Лас-Вегасе прошло годовое мероприятие CISCO Partner Summit при участии более 4000 представителей различных ИТ-компаний со всего мира, на котором Bestcomp Group была отмечена наградой Azerbaijan Enterprise Partner of the Year.

Диплом был вручен председателю Наблюдательного совета Bestcomp Group Рауфу Гасанову при участии вице-президента CISCO Europe Одиссеаса Чараламбоуса, вице-президента в странах СНГ и России Джонатана Спарроу и менеджера по работе с партнерами в странах СНГ Сергеем Кравчуком. На церемонии было особо отмечено, что компания Bestcomp Group удостоилась данной награды за успешную реализацию крупномасштабных проектов государственного и частного секторов Азербайджана.

Как отметил Рауф Гасанов, награждение таким званием со стороны CISCO, который является одним из мировых ИТ-лидеров, именно в США является весьма значимым событием в истории компании. Он подчеркнул, что в последние годы в Азербайджане государственные и частные организации широко применяют цифровую трансформацию, а CISCO является одной из наиболее успешных компаний в данной области. Bestсomp Group, будучи «Premier Партнером» компании CISCO, наряду с внедрением проектов по центрам обработки данных, телекоммуникациям, информационной безопасности, колл-центрам, также принимает активное участие в реализации таких сложных проектов страны, как установка MPLS и магистральных сетей (по технологиям DWDM).

Рауф Гасанов обратил особое внимание на наличие в компании Bestсomp Group команды сертифицированных специалистов, обладающих высоким уровнем квалификации CCIE, CCNP, CCDA, CCNA, ASAAM, что позволило претворить в жизнь крупномасштабные ИT-проекты различной сложности. Далее он отметил: «Полученная награда Azerbaijan Enterprise Partner of the Year нас очень радует. Хочу заметить, что это - не первая награда, которую мы получаем в США. В 2017 году в городе Чикаго Bestсomp Group был удостоен награды HP Partner of the Year компанией HP Inc. среди партнеров из 24 стран Юго-Восточной Европы. Безусловно, всему этому способствовали большие позитивные изменения в нашей стране в сфере IT-технологий. В связи с этим я выражаю нашу глубокую благодарность заказчикам как из государственных, так и частных организаций и в целом всем нашим партнерам, которые считают нас для себя надежной компанией».

