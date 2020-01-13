Будущее уже здесь: в США в продажу поступил первый человекоподобный робот – ФОТО – ВИДЕО

Американская компания техно-разработок Agility Robotics объявила в начале января о начале продаж прямоходящих роботов-курьеров Digit.

На первом этапе компания выпустила лишь 6 экземпляров своего продукта.

В течение года планируется поставить клиентам около 20-30 штук, а в 2021-м Agility Robotics намерена удвоить производство таких роботов.

Об этом сообщает новостной портал TADVISER, специализирующийся на сфере информационных технологий и робототехники.

По словам гендиректора Agility Robotics Дэмиона Шэлтона, стоимость робота будет исяисляться, как минимум, шестизначным числом. Исходя из примерного срока службы машины, он определил стоимость одного часа ее работы в $25.

«Данная цена полностью соответствует стадии готовности. Клиенты могут достать Digit из коробки, подключить его к зарядному устройству, зарядить и начать эксплуатацию», - сказал он.

Digit представляет собой улучшенную модель Cassie – первого человекоподобного робота компании. Digit имеет классическую конструкцию человекоподобного робота с двумя ногами, двумя руками и торсом. На месте головы у Digit располагается лидар, позволяющий роботу отслеживать препятствия вокруг и дополняющий стереокамеры, установленные на торсе.

Вторая версия робота, которая была представлена в октябре 2019 года и поступила в продажу в начале 2020-го, получила устойчивую конструкцию и способность переносить коробки. Кроме того, разработчики научили робота отслеживать препятствия, в том числе и динамические, и избегать встречи с ними.

Что касается робота Cassie, то в Agility Robotics также продолжают совершенствовать его. В частности, они научили его чеканить мяч и поддерживать баланс, стоя на двух ногах.

23 мая 2019 года Ford и Agility Robotics объявили об объединении своих усилий, чтобы решить проблему загруженности городов и вывести автономную доставку на новый уровень. Компании взялись решить проблему многоцелевого использования беспилотников в сфере, которая ранее казалась неприменимой к ним, а именно в последней стадии процесса доставки – пути от машины до двери заказчика.

Digit изготовлен из легких материалов и способен поднимать посылки весом до 18 кг, преодолевать лестницы, ходить по пересеченной местности и сохранять равновесие даже при столкновении с автомобилем.

Такие способности кажутся людям естественными, однако они крайне важны при создании робота, который должен быть адаптирован к особенностям окружающей среды. На пути от автомобиля до двери клиента часто встречаются такие препятствия как лестницы и сложный рельеф, которые обычный робот на колесах не может преодолеть.

Помимо способности преодолевать препятствия, у Digit есть еще одно преимущество. Поскольку робот должен работать автономно и при этом иметь легкий вес и способность к быстрому самостоятельному передвижению, разработчики решили дать ему возможность использовать ресурсы автономного автомобиля, оснащенного усовершенствованными датчиками и тяжелой вычислительной техникой, для обеспечения дополнительной поддержки и аналитических функций.

Беспилотные автомобили Ford способны создавать подробную карту местности. Разработчики решили использовать эти данные и для робота. Когда автомобиль привозит Digit в пункт назначения, машина передает ему по беспроводной связи всю необходимую информацию, включая наиболее подходящий маршрут до двери. Благодаря такому обмену данными с беспилотником, Digit может определить свое местоположение и начать доставку.

Если вдруг Digit столкнется с препятствием, он может отправить изображение беспилотнику, который предложит решение проблемы. Автомобиль может даже передать эту информацию в облако и обратиться к другим системам, чтобы помочь роботу сориентироваться.

1news.az