Что означает термин «Recall» и как в действительности происходит отзыв автомобилей? – ФОТО

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Заядлым автолюбителям, скорее всего, хорошо знаком термин «Recall», который довольно часто используется крупными автопроизводителями в рамках проведения специальных сервисных кампаний.

Хотя, наверное, и менее осведомленным обывателям также в последнее время попадались на глаза новостные статьи касательно «Recall», объявленных некоторыми автомобильными концернами.

Хотелось бы отметить, что этот термин часто переводится как «отзыв автомобилей», что, возможно, может создать у непосвященных читателей впечатление, что автоконцерны производят сбор определенных автомобилей и возвращают их производителю, что, конечно же, не соответствует действительности.

И все же, что означает термин «Recall», и по какой причине происходит его объявление?

Дело в том, что при обнаружении схожей неисправности на нескольких автомобилях автопроизводитель выясняет причину данной неисправности и, если причина является следствием какого-то заводского дефекта, чувствуя свою ответственность перед клиентами, производитель объявляет так называемый «Recall», что подразумевает дополнительную проверку или замену определенных деталей на автомобилях, произведенных на том же заводе, либо в тот же период, либо с использованием тех же деталей, что и автомобили с обнаруженной неисправностью, дабы исключить даже теоретическую возможность возникновения данной неисправности у остальных автомобилей. Отзывные кампании могут выполняться только региональными дилерскими центрами. Отдельно хотим отметить, что все работы, проводимые на автомобилях в рамках отзывных кампаний, выполняются для клиентов абсолютно бесплатно (включая стоимость необходимых запчастей).

На сегодняшний день одной из самых нашумевших отзывных кампаний является кампания, названная именем одного из крупнейших производителей автомобильных систем безопасности - корпорации «Таката». В соответствии с требованиями этой кампании должны быть заменены определенные подушки безопасности примерно на 100 млн автомобилей по всему миру. Подушки безопасности, произведенные на заводах корпорации «Таката», использовались такими крупными автопроизводителями, как Toyota, BMW, Nissan, Honda, Mazda, Fiat-Chrysler, Ford, Volkswagen и др., и соответственно данная отзывная кампания коснулась всех этих мегаконцернов.

Как вы могли заметить, при упоминании причины «отзывов» (тех же самых «Recall») практически всегда используется термин возможная проблема/неполадка, что указывает лишь на вероятность, а не 100% наличие проблемы. Таким образом, производитель пытается обезопасить потребителя от этой зачастую лишь теоретической возможности. Так что на сегодняшний день «отзыв автомобилей» стал обычной практикой, подтверждающей максимальную заботу производителей автомобилей о клиентах.

Для дополнительного изучения этого вопроса мы связались с PR департаментом официального представительства Тойоты в нашем регионе, в котором нам подтвердили, что в случае объявления «Recall» либо «отзывных кампаний», местное представительство получает детальную информацию от производителя и после максимально оперативно действует по строго расписанному регламенту.

Цитируем их комментарий:

Хотелось бы сразу подчеркнуть тот факт, что в большинстве случаев объявление «Recall» еще не является однозначным подтверждением наличия проблем на автомобилях. Главной целью объявления «Recall» является запуск комплекса мероприятий, таких как проверка или профилактическая замена узлов и/или агрегатов на автомобилях во избежание появления возможной неисправности в дальнейшем. В случае с нашей компанией информация касательно отзыва распространяется с особенной оперативностью. Если в список «Recall» попадает машина, которая была приобретена у местного официального дилера, то сразу же после получения всей необходимой технической информации из центрального офиса дилер лично связывается с покупателем, чтобы назначить визит и организовать проведение всех предписанных отзывной кампанией процедур.

Что касается автомобилей, импортированных из других стран, то такие автомобили также проверяются на наличие открытых отзывных либо специальных сервисных кампаний во время сервисного визита к официальным дилерам. Если во время визита выявляется наличие таких кампаний, то после получения необходимой технической документации и запчастей от импортера, дилер повторно приглашает клиента на сервис для проведения всех необходимых проверок и/или замен.

Естественно, нужно помнить, что непосредственный контакт с клиентом возможен лишь в том случае, если потребитель не изменил свои контактные данные, которые были указаны им на момент покупки автомобиля или во время посещения сервиса.

Помимо всего вышеизложенного, компания Тойота позаботилась о том, чтобы любой владелец Тойота и Лексус, вне зависимости от места приобретения автомобиля (в том числе и на рынке автомобилей б/у) смог самостоятельно определить, нуждается ли его автомобиль в проведении каких-либо работ в рамках специальных кампаний. Для этого владельцу достаточно ввести идентификационный номер автомобиля (VIN) на специальный web портал по ссылке: https://www.toyota.az/vincheck/index.json.

В случае наличия открытых кампаний, владелец получит соответствующее уведомление и после должен будет обратиться к официальному дилеру Тойота или Лексус в Азербайджане: Тойота Центр Баку, Тойота Центр Абшерон, Тойота Центр Гянджа или Лексус Баку для получения дополнительной консультации и проведения предписанных производителем работ. Все работы, выполняемые в рамках таких кампаний, производятся для клиента совершенно бесплатно.

И еще один важный момент - так как основой философией Тойота является постоянное стремление к улучшению, производитель Тойота/Лексус неустанно отслеживает эксплуатационные качества своих автомобилей, используя самые разнообразные методы анализа и оценки, что приводит к появлению новых отзывных либо специальных сервисных кампаний. Следовательно, мы рекомендуем владельцам автомобилей Тойота и Лексус периодически проверять идентификационные номера (VIN) их автомобилей по указанной выше ссылке, чтобы в случае выхода новой отзывной кампании своевременно выявить и провести предписанные производителем работы.

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