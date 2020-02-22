ЦИК отменил результаты голосования на одном избирательном участке

Сегодня, в субботу, 22 февраля, проходит заседание Центральной избирательной комиссии Азербайджана, посвященное рассмотрению обращений в связи с прошедшими в воскресенье, 9 февраля, внеочередными парламентскими выборами.

Как сообщает 1news.az, на заседании ЦИК было рассмотрено обращение кандидата в депутаты от Агджабеди-Физулинского избирательного округа №83 Анара Исаева.

Как заявил представитель ЦИК Ильхам Мамедов, кандидат в своем обращении отметил, что в день голосования на избирательных участках округа имели место различные нарушения.

«По обращению были проведены разбирательства, заслушаны жалобщики, изучены видеозаписи. Экспертная группа всесторонне изучила вопрос и признала, что выявлены нарушения на участке №9, поэтому результаты по участку должны быть признаны недействительными», - заявил он.

После обсуждения ЦИК принял решение признать недействительными результаты голосования по избирательному участку №9 Агджабеди-Физулинского избирательного округа №83.

Тимур Рзаев