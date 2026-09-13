При атаке беспилотников на Одессу пострадали пять человек

По меньшей мере пять человек пострадали в результате атаки беспилотников на Одессу утром 13 сентября.

Об этом сообщили местные власти.

Повреждения зафиксированы в жилых кварталах нескольких районов города. Масштабы последствий атаки уточняются.

Накануне в результате другого удара по жилому дому в Одессе погибли два человека, еще 26 получили ранения.

Одесса и Одесская область регулярно подвергаются ракетным и беспилотным атакам. В регионе расположена ключевая для украинского экспорта портовая инфраструктура.