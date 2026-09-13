При атаке беспилотников на Одессу пострадали пять человек
По меньшей мере пять человек пострадали в результате атаки беспилотников на Одессу утром 13 сентября.
Об этом сообщили местные власти.
Повреждения зафиксированы в жилых кварталах нескольких районов города. Масштабы последствий атаки уточняются.
Накануне в результате другого удара по жилому дому в Одессе погибли два человека, еще 26 получили ранения.
Одесса и Одесская область регулярно подвергаются ракетным и беспилотным атакам. В регионе расположена ключевая для украинского экспорта портовая инфраструктура.
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