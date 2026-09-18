МИД Азербайджана осудил заявление МИД Франции

МИД Азербайджана решительно осудил и отверг попытку пресс-секретаря Министерства Европы и иностранных дел Франции в заявлении от 17 сентября обосновать предупреждение о поездках в Азербайджан утверждениями о «риске произвольного задержания и несправедливого судебного разбирательства».

С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

«Представление судебных процессов, осуществляемых по отдельным уголовным делам в соответствии с законодательством Азербайджана, на основе политических соображений, а также попытки вмешательства в судебную систему Азербайджана недопустимы.

Не может остаться без внимания то обстоятельство, что Франция, выдвигая подобные обвинения в адрес Азербайджана, не принимает во внимание проблемы, существующие в ее собственной правоохранительной и пенитенциарной системах. Наряду с этим, каждому хорошо известна деятельность французской стороны в сфере нарушений международного права, расизма, дискриминации и ограничения прав человека», — подчеркнул А. Гаджизаде.

«Призываем французскую сторону воздерживаться от необоснованных и предвзятых утверждений в отношении Азербайджана, уважать суверенитет и внутренние дела нашей страны, а также положить конец подходам, наносящим ущерб двусторонним отношениям», — резюмируется в заявлении.