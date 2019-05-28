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Депутат предлагает за деньги разрешать «пленки» на окнах автомобилей

Сегодня в 13:35 ~ 2 минуты на чтение 559
Депутат предлагает за деньги разрешать «пленки» на окнах автомобилей

«Я предлагаю поставить точку в вопросе «пленок» за задних и задних боковых стеклах автомобилей».

Как сообщил 1news.az депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Фазиль Мустафа, он предлагает за деньги выдавать владельцам автомобилей годовое или месячное (например, на три летних месяца) разрешение на использование «пленок».

По его словам, эти разрешения должны выдаваться официально и прозрачно, а деньги от них – через банк по квитанции поступать в госбюджет.

Напомним, что с пятницы, 1 мая, в Азербайджане будет вновь официально разрешено использовать шторки на задних боковых стеклах автотранспортных средств.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, согласно решению Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патенту, с учетом климатических условий Азербайджана использовать заводские шторки и жалюзи на задних боковых стеклах автотранспортных средств разрешается с 1 мая по 15 ноября.

«При этом светопропускная способность на задних боковых стеклах транспортных средств должна быть не менее 70%», - подчеркнул В.Асадов.

В свою очередь, как заявил 1news.az начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД АР, полковник полиции Кямран Алиев, разрешается использовать жалюзи, но не «пленки».

«По поводу «пленок» никаких изменений в законе нет, и водители по-прежнему могут быть оштрафованы за то, что нанесли их на стекла автомобилей, особенно если «пленки» ограничивают обзор», - подчеркнул К.Алиев.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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