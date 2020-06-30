Дорожная полиция о том, штрафуют ли водителей за неношение маски

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В соцсетях распространяется информация о том, что водителям личных автомобилей в Баку выписывается штраф в размере 50 манатов за нарушение требований карантина.

В частности, этим водителям выписываются электронный протокол и штраф в размере 50 манатов по статье 211 («Нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режима»). И даже есть уже фотографии этих протоколов.

Комментируя эту информацию, начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД АР, полковник полиции Кямран Алиев заявил 1news.az, что протоколы выписываются тем водителям, которые выехали на дороги без каких-либо оснований.

«Надевать маску в личном автомобиле водителю необязательно, штраф за отсутствие маски не предусмотрен, даже если с ним едут члены его семьи.

Только в случае, если в машине находятся посторонние люди, рекомендуется надевать маску, но и это не обязательно. Обязательно ношение маски в общественном транспорте», - подчеркнул К.Алиев, призвав без веских причин не выходить из дома и не пользоваться автомобилем.

Тимур Рзаев