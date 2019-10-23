Двое мужчин погибли в результате взрыва гранаты в центре Киева

В центре Киева на улице Пушкинской вечером во вторник, 22 октября, произошел взрыв, в результате которого двое мужчин погибли, женщина получила ранения.

Как сообщает украинское издание НВ со ссылкой на начальника полиции Киева Андрея Крищенко, основной версией взрыва на Пушкинской улице в Киеве остается неосторожное обращение с гранатой.

Одним из погибших оказался бывший морской пехотинец, гвардеец батальона Донбасс и основатель благотворительного фонда Купол Виктор Дегтярев с позывным Сэнсэй.

Второй погибший был охранником офисного помещения, расположенного рядом.

По данным полиции, погибшие были знакомы между собой.

Крищенко отметил, что погибшие общались возле офиса на улице Пушкинской, где прогремел взрыв. Есть свидетели, а также записи с камер видеонаблюдения, которые подтверждают, что к ним никто не подходил и у них ни с кем конфликтов не было.

Он добавил, что после осмотра места происшествия и офисного помещения правоохранители обнаружили остатки алкогольных напитков.

«Также по месту жительства одного из погибших во время обыска мы обнаружили и изъяли запал от боевой гранаты», - добавил Крищенко.

1news.az