В последние дни медиапространство Турции захлестнула очередная волна информационных атак, направленных против Азербайджана. Под прикрытием пропалестинской риторики и обвинений в «сотрудничестве с Израилем» азербайджанские государственные структуры, крупные национальные корпорации и дипломатический корпус подвергаются системной критике.

Однако любой глубокий анализ этих процессов показывает, что за псевдорелигиозным пафосом и упреками в «предательстве» скрываются не только вопиющие двойные стандарты, но и банальное стремление закрыть глаза на собственные экономические интересы, а также подготовить почву для кулуарных сделок с Ереваном.

Для Баку эти действия не просто выглядят необоснованными - они вызывают глубокое сожаление, учитывая тот колоссальный объем реальной, а не декларируемой поддержки, которую Азербайджан оказывал и продолжает оказывать Турции во всех критических ситуациях.

Палестинский предлог и реальные цифры: лицемерие на фоне эмбарго

Главный козырь, которым турецкие критики пытаются бить по Азербайджану, - это «израильский фактор». Наша страна обвиняется в сохранении экономических и дипломатических связей с Тель-Авивом. В частности, спекуляции вокруг того, что азербайджанский дипломат находился в зале во время выступления израильского премьера в ООН, преподносятся чуть ли не как «продажность».

Но давайте обратимся к фактам, которые турецкие критики предпочитают «не замечать».

В 2024 году Анкара громко объявила о введении официального торгового эмбарго против Израиля. Казалось бы, принципиальная позиция зафиксирована. Однако, согласно официальным данным Центрального статистического бюро Израиля, Турция в том же 2024 году заняла 5-е место среди крупнейших поставщиков импорта в Израиль, отправив товаров почти на $2,86 миллиарда. В 2025 году показатели снизились, но все равно продолжают измеряться сотнями миллионов долларов ($924 млн). Кроме того, торговля успешно перенаправлена через третьи страны - греческие порты и палестинские сопроводительные документы. Более того, на полках турецких супермаркетов до сих пор регулярно появляются товары с маркировкой на иврите - продукция, изначально произведенная на турецких фабриках для израильского рынка.

Возникает логичный вопрос: почему активисты, упрекающие Баку, упорно игнорируют многомиллионные торговые потоки собственной страны с Израилем? Риторика политических лидеров и реальные экономические интересы турецкого бизнеса в данном случае диаметрально противоположны. Называть действия Баку «предательством», закрывая глаза на собственный бизнес с Тель-Авивом через серые схемы, - это чистейшее лицемерие.

Исторический контекст: как Баку прощал реальные предательства ради единства

В Баку отлично знают цену истинному союзничеству и никогда не превращали разногласия в информационное шоу. Азербайджанское руководство на протяжении десятилетий проявляло колоссальную выдержку и дипломатический такт, когда действия официальной Анкары ставили под угрозу напрямую жизненно важные интересы нашего народа.

Пока азербайджанские земли находились под армянской оккупацией, а миллион наших сограждан оставались в положении беженцев и вынужденных переселенцев, отдельные турецкие круги наладили стабильный бизнес с Ереваном. Помимо этого, после 2021 года этот бизнес еще более расширился. По данным Армстата, UN Comtrade и OEC (OEC (Observatory of Economic Complexity), объем турецкого импорта в Армению, осуществляемый преимущественно нелегально через Грузию, составлял и составляет сотни миллионов долларов в год (в 2024 году - $336 млн, в 2025 году - $367 млн). Баку обладал исчерпывающей информацией об этих цепочках, но никогда не использовал их для информационной войны против Анкары, понимая важность сохранения фундамента братских отношений.

Попытка турецких властей открыть границы с Арменией в рамках «футбольной дипломатии» в 2008–2009 годах, когда визит тогдашнего президента Турции Абдуллы Гюля в Ереван и подписание Цюрихских протоколов фактически игнорировали факт оккупации Карабаха, стала тяжелейшим испытанием для азербайджанского общества. Кадры с футбольного матча в Бурсе, где азербайджанские флаги изымались и выбрасывались в мусорные баки, отозвались глубокой болью в сердце каждого азербайджанца. Это был прямейший тест на прочность декларируемого братства, однако даже тогда президент Ильхам Алиев и азербайджанская дипломатия предпочли решать вопрос на закрытых переговорах, не спускаясь до уровня антитурецкой пропаганды и не называя соседа «предателем».

Если заглянуть еще глубже в историю, во время Первой Карабахской войны, когда мирное азербайджанское население подвергалось резне, турецкая сторона отказалась предоставить даже гражданские транспортные вертолеты для эвакуации раненых и женщин, о чем покойный экс-президент Азербайджана Абульфаз Эльчибей упомянул лишь спустя годы, но Баку не стал превращать трагедию в инструмент информационной атаки.

Более того, в 1995 году, в период тяжелейшего становления независимого Азербайджана, отряды ОПОН под руководством Ровшана Джавадова предприняли попытку государственного переворота против общенационального лидера Гейдара Алиева. Как позже зафиксировали отчеты турецкой разведки MİT и материалы громкого дела «Сусурлук», за этими событиями и попытками покушений стояли высокопоставленные лица из окружения тогдашнего турецкого премьера Тансу Чиллер, включая Айваза Гекдемира и Мехмета Агара.

Даже встретившись с фактом столь явного вмешательства во внутренние дела, Гейдар Алиев проявил высочайшую мудрость, и вопрос был урегулирован по закрытым каналам, поскольку в Баку предпочли защитить межгосударственный союз, а не раздувать скандал ради сиюминутных политических очков.

Сегодня с высоких трибун в Турции все чаще звучат нарративы в стиле «мы вернули вам Карабах», а поставки вооружений преподносятся чуть ли не как благотворительный дар, что абсолютно искажает реальность. Все поставки знаменитых «Байрактаров» и другой турецкой военной техники были полностью, до последнего цента, оплачены из азербайджанского бюджета в рамках коммерческих контрактов. Одновременно с этим Азербайджан в знак благодарности и союзничества передал турецким компаниям, близким к действующему правительству, контракты на восстановление освобожденных территорий на сумму более $5 миллиардов.

Для сравнения, другие тюркские государства оказывают помощь в возрождении Карабаха абсолютно бескорыстно: Узбекистан построил школу в Физули и фабрику в Ханкенди, Казахстан - Центр детского творчества, Кыргызстан - школу в Агдаме, а Туркменистан возводит мечеть. На этом фоне турецкий бизнес работает в регионе на исключительно коммерческой основе, получая миллиардные подряды от азербайджанского государства.

При этом сам Азербайджан никогда не выставлял счета за свою поддержку: на протяжении десятилетий Баку выступал адвокатом Анкары на всех международных площадках от Европы до США, защищая позицию Турции по вопросу событий 1915 года.

Не боясь испортить собственные отношения с Евросоюзом и Грецией, Азербайджан выстроил с Северным Кипром контакты такого уровня, на который не решилось ни одно другое государство мира, а после разрушительного землетрясения 2023 года мгновенно направил сотни спасателей и выделил $100 млн на строительство целого квартала «Азербайджан» в Кахраманмараше, включающего 68 домов на 1200 квартир, школу и детские сады.

Истинные цели информационной кампании

Разворачиваемые сегодня в Турции дезинформационные атаки преследуют вполне конкретные цели, далекие от заботы о Палестине или братских чувствах. С одной стороны, в Турции продолжаются попытки форсировать нормализацию отношений с Арменией в собственных экономических интересах, и для сбивания волны недовольства формируется нарратив «Азербайджан сам ведет нечистую игру с Израилем, поэтому мы имеем право открывать границы с Ереваном». С другой стороны, использование внешнеполитических тем и образа «врага» традиционно помогает ряду турецких политиков мобилизовать консервативный электорат перед выборами, а кампании против Азербайджана представляют собой прямую попытку перераспределить финансовые потоки и подвинуть азербайджанские инвестиции в турецкой экономике.

Подобные фейковые информационные вбросы - далеко не первая попытка очернить Баку. Однако провокаторам в Турции пора осознать простую истину: отношения Азербайджана и Израиля опираются исключительно на национальные интересы нашей страны.

Азербайджан ведет суверенную внешнюю политику, исходя из собственной безопасности, экономического развития и геополитических реалий. И никакая дезинформация или давление извне не заставят Баку отказаться от курса, защищающего интересы азербайджанского государства и народа.

Мы всегда рассматривали отношения с Турцией через призму формулы Гейдара Алиева «Один народ - два государства». Но союз не может быть односторонним. Технологи дезинформации и популисты в Анкаре, пытающиеся ради сиюминутных политических дивидендов и теневых сделок очернить Баку, совершают опасную стратегическую ошибку. Попытки подменить реальные экономические показатели и историческую правду дешевым эмоциональным шантажом наносят прямой удар по самому фундаменту турецко-азербайджанского братства - фундаменту, который Баку на протяжении десятилетий берег, невзирая на любые испытания.