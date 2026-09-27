Арагчи: Иран готов к новой войне с США, но не отказывается от дипломатии

Иран готов к возобновлению военного конфликта с США, однако по-прежнему считает дипломатическое урегулирование возможным.

Об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил в интервью NBC News.

«Мы полностью готовы к возобновлению войны. Будем решительно противостоять любой новой агрессии, с которой столкнемся, даже если это перерастет в войну Судного дня. В то же время мы готовы и к дипломатии. Выбор за президентом США Дональдом Трампом», – сказал он.

Заявление прозвучало после того, как Трамп публично отверг предложение Тегерана об открытии Ормузского пролива и прекращении конфликта.

По словам Арагчи, официальный отказ пока не был передан Ирану через посредников.

Тегеран предлагает открыть Ормузский пролив при выполнении США ряда условий, в том числе прекращении боевых действий, разблокировании иранских активов, снятии блокады и возможности экспорта нефти. Согласно предложенной последовательности, пролив может быть открыт на шестой день, а на седьмой стороны смогут вернуться к переговорам по окончательному соглашению.

Арагчи подчеркнул, что Иран продолжает считать дипломатический путь возможным.

«Я думаю, мы не должны упускать ни одного шанса на мир», – заявил глава МИД.