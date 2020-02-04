Экс-глава МВД Азербайджана впал в кому

Здоровье экс-министра внутренних дел, бывшего председателя Национально-демократической партии Искендера Гамидова вновь ухудшилось, он впал в кому.

Как сообщает 1news.az, об этом написал на своей странице в Facebook профессор Адиль Гейбулла.

Он отметил, что в настоящее время лечение Искендера Гамидова интенсивно продолжается в реанимационном отделении Центральной Клинической больницы. «Он в коме, состояние тяжелое, подключен к аппарату искусственной вентиляции. Идут интенсивные переговоры с лечащими врачами в Турции», - написал А.Гейбулла.

Напомним, что И.Гамидов был министром внутренних дел в правительстве Абульфаза Эльчибея (1992-1993), являлся председателем Национально-демократической партии.

Родился 10 апреля 1948 года в селе Баглыпая Кяльбаджарского района, в семье работника НКВД. С 1965 года живет в Баку. По образованию юрист. В 1980-х годах являлся руководителем отдела по борьбе с хищениями Сабучинского управления внутренних дел Баку. В 1991 году стал членом Народного фронта Азербайджана. С мая 1992-го по апрель 1993 года Искендер Гамидов являлся министром внутренних дел Азербайджана.

17 марта 1995 года был арестован. Суд приговорил его к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества за растрату государственных средств и злоупотребление служебным положением.

Искендер Гамидов был освобожден после 9-летнего заключения в соответствии с Указом Президента о помиловании от 30 декабря 2003 года.

Совершил хадж в Мекку. В апреле 2008 года покинул пост председателя Национал-демократической партии Азербайджана. В интервью заявил, что хочет посетить Кербалу и стать еще ближе к Аллаху.

Отметим, что И.Гамидов на посту министра запомнился как «беспредельщик». В частности, широко известен случай, когда он избил и запихнул в багажник автомобиля политолога Зардушта Ализаде.

1news.az