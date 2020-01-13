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Экс-голкипер «Карабаха» переходит в «Милан»

Сегодня в 10:33 ~ 1 минута на чтение 44
Экс-голкипер «Карабаха» переходит в «Милан»

Асмир Бегович прибыл в Милан для подписания контракта с одноименным клубом.

Как сообщает 1news.az, боснийский кипер согласовал полугодичную аренду в миланский клуб без права выкупа.

Он станет сменщиком Джанлуиджи Доннаруммы вместо Пепе Рейны, переходящего в «Астон Виллу».

За «Милан» Бегович может дебютировать 15 января в домашнем матче 1/8 финала Кубка Италии против СПАЛ.

Напомним, что Асмир Бегович первую часть сезона провел в агдамском «Карабахе». Он сыграл 6 сухих матчей из 10 в чемпионате страны и 5 раз выходил на поле в Лиге Европы. По контракту Бегович принадлежит «Борнмуту». Его трансферная стоимость оказалась слишком высокой, поэтому по завершению 4-месяцной аренды он покинул «Карабах».

Теймур Максутов

Бегович в Милане

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