Экс-голкипер «Карабаха» переходит в «Милан»

Асмир Бегович прибыл в Милан для подписания контракта с одноименным клубом.
Как сообщает 1news.az, боснийский кипер согласовал полугодичную аренду в миланский клуб без права выкупа.
Он станет сменщиком Джанлуиджи Доннаруммы вместо Пепе Рейны, переходящего в «Астон Виллу».
За «Милан» Бегович может дебютировать 15 января в домашнем матче 1/8 финала Кубка Италии против СПАЛ.
Напомним, что Асмир Бегович первую часть сезона провел в агдамском «Карабахе». Он сыграл 6 сухих матчей из 10 в чемпионате страны и 5 раз выходил на поле в Лиге Европы. По контракту Бегович принадлежит «Борнмуту». Его трансферная стоимость оказалась слишком высокой, поэтому по завершению 4-месяцной аренды он покинул «Карабах».
Теймур Максутов
Бегович в Милане