Роналду откровенно высказался о соперничестве с Месси

Португальский нападающий Криштиану Роналду откровенно высказался о своих взаимоотношениях с аргентинским форвардом Лионелем Месси и вспомнил любопытную деталь с совместных гала-вечеров.

Как передает 1news.az, слова Роналду приводит издание The Touchline в социальной сети X.

«Мы делили сцену на церемониях награждения на протяжении 15 лет и всегда отлично ладили между собой. Я хорошо помню, как переводил для него то, что ведущие и гости говорили по-английски. Это было действительно забавно!

«Лео всегда относился ко мне с большим уважением. Разумеется, он защищал интересы своего клуба, а я отстаивал цвета своего. Он бился за свою национальную команду, а я — за свою. Но это было исключительно здоровое спортивное соперничество. Я убежден, что на протяжении всех этих лет мы постоянно подстегивали и мотивировали друг друга расти», — отмечается в публикации.