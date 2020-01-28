Эльхан Мамедов назначен исполнительным вице-президентом АФФА

Сегодня, 28 января, по итогам очередной Конференции АФФА прошло первое заседание Исполкома ассоциации в новом составе.

На заседании должны были быть утверждены кандидатуры четырех вице-президентов, один из которых должен носить статус исполнительного.

По итогам заседания состоялась пресс-конференция генсека АФФА Эльхана Мамедова и члена Исполкома, главы тренерского комитета АФФА Вагифа Садыхова.

К слову, Вагиф Садыхов стал одним из четырех вице-президентов АФФА. Эльхан Мамедов назначен исполнительный вице-президентом, Рауф Алиев и Эльшад Насиров - вице-президентами. Вместе с тем Эльхан Мамедов продолжит работу на посту генерального секретаря АФФА.

Э.Мамедов рассказал, что на заседании Исполкома обсуждался ряд вопросов.

«Каждый из членов Исполкома АФФА будет отвечать за определенную сферу: Искендер Джавадов - за региональный футбол, Казбек Туаев – за работу с ветеранами, Эльхан Мамедов – исполнительный вице-президент, Заур Ахундов – ответственный за футзал, Рауф Алиев – вице-президент, ответственный за детско-юношеский футбол, Вагиф Садыхов – вице-президент, Эльшад Насиров – вице-президент, ответственный за сборные, Фарид Мансуров – за работу с молодежью, Фирудин Гурбанов – за студенческий футбол, Эльмар Мамедъяров и Кенюль Мехтиева – за международные связи.

Также был обсужден новый проект. В частности, вместе с Минобразования мы реализуем новый проект «Футбол везде». Речь идет о строительстве полей в регионах и во дворах школ. Мы будем ставить ворота. Речь не идет об искусственном газоне. Это - другой проект. Также школам будут выделять футбольные мячи, будем работать с учителями. Одна из целей – пропаганда здорового образа жизни. Это довольно простой проект, и тут ответственность за исполнение несет учитель по физкультуре. Сначала мы начнем осуществлять проект в 50 школах в селах.

Мы пропагандируем здоровый образ жизни, именно по этой причине два футболиста молодежной сборной были исключены из состава за курение. Мы выступаем за футбол без сигарет. Можете добавить в этот список и кальян.

Возвращаясь к вопросу детско-юношеского футбола, хочу отметить, что сегодня нет ни одного региона, где бы ни было детско-юношеского футбола. В каждом регионе есть команды до 15 лет. Затем игроки должны переходить в профессиональные клубы. Еще 10 лет назад мы отмечали, что приоритетом является создание условий для детско-юношеского футбола.

По поводу назначения нового главного тренера никакого решения принято не было. Мы обсудили кандидатов. Президент АФФА дал слово каждому члену Исполкома, и каждый высказал свое мнение. В целом, мы должны определить направление поиска. На данный момент есть 32 кандидата, которые сейчас не работают. Пока переговоры ни с кем из них не велись. Мы представили список кандидатов членам Исполкома, каждый должен подготовить идеи. Думаю, до следующего заседания Исполкома этот список будет сокращен. Вариантов много. Это может быть известный иностранный тренер или молодой амбициозный, или же тренер, который уже работал в Азербайджане.

Что касается увеличения числа вице-президентов и членов Исполкома, считаю это решение верным. Каждый из членов будет нести ответственность за свою сферу. Важно, что в состав Исполкома вошла Кенюль Мехтиева – первый делегат-женщина от нашей страны. Она уже давно работает в АФФА.

Относительно моего назначения на пост исполнительного вице-президента, то, как видите, увеличилось число вице-президентов. До этого два вице-президента не находились на постоянной основе в здании АФФА. Сейчас я как исполнительный вице-президент, а также Вагиф Садыхов будем находиться в АФФА. Президент АФФА предложил, чтобы два вице-президента находились на рабочем месте на постоянной основе.

Мы продолжаем борьбу с договорными матчами. В данный момент правоохранительные органы продолжают расследование. За последние годы мы смогли продвинуться в этом вопросе. Про другие виды спорта не могу ничего сказать, но у нас есть информация, что люди из других видов спорта пытаются влиять на результаты футбольных матчей», - сказал Эльхан Мамедов.

В свою очередь, новоназначенный вице-президент Вагиф Садыхов отметил, что ему было оказано доверие со стороны главы АФФА.

«На заседании Исполкома глава АФФА оказал мне большую честь. Мне доверили пост вице-президента. Хотя я никогда не стремился занять должность. Главное – служить азербайджанскому футболу. Что касается кандидатов на пост главного тренера, то каждый член Исполкома высказал свое мнение. В итоге нам дали время подготовить идеи по этому вопросу. Считаю, что мы должны обсудить несколько кандидатур. Но, полагаю, что пока рано называть имена кандидатов.

Что касается увеличения числа клубов в Премьер-лиге, то этот вопрос также был обсужден. Еще раз было отмечено, что количество клубов должно возрасти. И новые клубы должны представлять регионы страны», - сказал он.

Теймур Максутов, Э.Т.