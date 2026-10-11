Ферстаппен впервые выиграл Гран-при Сингапура «Формулы-1»

Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Сингапура - 17-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2026 года.

Как сообщает 1news.az, второе место занял монегаск Шарль Леклер из «Феррари». Третьим финишировал итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли.

Таким образом, Ферстаппен одержал вторую победу подряд. Четырехкратный чемпион мира впервые в карьере выиграл Гран-при Сингапура.

В личном зачете чемпионата лидирует Кими Антонелли, набравший 340 очков. На втором месте располагается британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл (238 очков), на третьем - его соотечественник Льюис Хэмилтон из «Феррари» (229).

В Кубке конструкторов лидирует «Мерседес» с 578 очками. Второе место занимает «Феррари» (444), третье - «Макларен» (339).

Следующий этап чемпионата мира — Гран-при США — пройдет 23–25 октября в Остине (штат Техас).