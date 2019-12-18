Группа «Aqua» возвращается на сцену спустя 20 лет – ФОТО – ВИДЕО

Скандинавский музыкальный дэнс-поп-коллектив «Aqua» объявил о возвращении на сцену после 20-летнего перерыва.

Издание Mirror отмечает, что группа отправляется в тур по Канаде в 2020 году, а в апреле планирует выступить на фестивале Coachella в Калифорнии.

«Мы работаем над новой музыкой. Самые суровые судьи – это мы. Пока не добьемся идеального звучания, ничего не выпустим», - цитирует Mirror солистку группы Лене Нюстрём.

Группа «Aqua» была образована в 1989 году – в 90-х годах коллектив был одним из самых популярных не только в Дании, но и в целом по всему миру благодаря хитам «Doctor Jones», «Turn back time» и «Barbie girl». В 2001 году члены группы временно приостановили свою деятельность в составе «Aqua» и занялись собственными сольными проектами.

Так участники возвращающейся на сцену группы «Aqua» выглядят сегодня.

Именно «Aqua» называют наиболее успешным музыкальным коллективом в Дании в конце XX века, клипы на мегахиты которого можно просмотреть ниже.

В.Ф, Г.Р.