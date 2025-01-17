Виктор Орбан в период президентства Дональда Трампа ожидает в двусторонних отношениях «золотой век»

Венгрия считает избранного президента США Дональда Трампа политическим союзником премьер-министра Виктора Орбана.

Такое заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью телекомпании HIRTV.

«Мы ожидаем, что в венгерско-американском сотрудничестве откроются новые возможности и наступит золотой век, поскольку Дональд Трамп и Виктор Орбан, несомненно, являются политическими союзниками. Очевидно, что к серьезным вызовам, стоящим перед миром, они подходят одинаково, занимая схожую позицию по важным политическим вопросам», — прокомментировал Сийярто.

Он также отметил, что в годы президентства Джо Байдена отношения между США и Венгрией были сведены «до исторического минимума». По мнению главы МИД Венгрии, ответственность за это несет американский посол в Будапеште Дэвид Прессман.

«В течение трех лет своего пребывания здесь Дэвид Прессман всеми силами старался подтолкнуть Венгрию к войне, гендерному безумию и миграционной политике Брюсселя», — сказал Сийярто.

По словам главы венгерского МИД, он надеется, что Трамп направит в Будапешт нового посла, который поможет вывести сотрудничество двух государств на новый уровень.