 Виктор Орбан в период президентства Дональда Трампа ожидает в двусторонних отношениях «золотой век» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Виктор Орбан в период президентства Дональда Трампа ожидает в двусторонних отношениях «золотой век»

First News Media18:30 - Сегодня
Виктор Орбан в период президентства Дональда Трампа ожидает в двусторонних отношениях «золотой век»

Венгрия считает избранного президента США Дональда Трампа политическим союзником премьер-министра Виктора Орбана.

Такое заявление сделал глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью телекомпании HIRTV.

«Мы ожидаем, что в венгерско-американском сотрудничестве откроются новые возможности и наступит золотой век, поскольку Дональд Трамп и Виктор Орбан, несомненно, являются политическими союзниками. Очевидно, что к серьезным вызовам, стоящим перед миром, они подходят одинаково, занимая схожую позицию по важным политическим вопросам», — прокомментировал Сийярто.

Он также отметил, что в годы президентства Джо Байдена отношения между США и Венгрией были сведены «до исторического минимума». По мнению главы МИД Венгрии, ответственность за это несет американский посол в Будапеште Дэвид Прессман.

«В течение трех лет своего пребывания здесь Дэвид Прессман всеми силами старался подтолкнуть Венгрию к войне, гендерному безумию и миграционной политике Брюсселя», — сказал Сийярто.

По словам главы венгерского МИД, он надеется, что Трамп направит в Будапешт нового посла, который поможет вывести сотрудничество двух государств на новый уровень.

Поделиться:
111

Актуально

Политика

Президент Ильхам Алиев: Политические отношения между Азербайджаном и Грузией ...

В мире

Путин и Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Мнение

«Архитекторы хаоса»: К чему привела лжедипломатия администрации Байдена на Южном ...

Общество

Скончалась президент компании Gazelli Group Зарифа Гамзаева

В мире

Путин и Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Виктор Орбан в период президентства Дональда Трампа ожидает в двусторонних отношениях «золотой век»

Президент Южной Кореи написал письмо из изолятора

Американцы недовольны Байденом

Выбор редактора

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Новости для вас

Армения передала России ноту протеста

Депутат: Пашинян в ближайшие месяцы подаст в отставку

В Британии около 50 человек в день умирают из-за ожидания в больницах

Нетаньяху поручил делегации Израиля вылететь в Доху на переговоры по Газе

Последние новости

По делу «Toplum TV» арестован журналист Фарид Исмаилов

Сегодня, 19:30

Пезешкиан обсудил с Путиным ситуацию на Южном Кавказе

Сегодня, 19:15

В Сумгайыте пройдет первенство по дзюдо в память о шехидах 20 Января

Сегодня, 18:55

Путин и Пезешкиан подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Сегодня, 18:35

Виктор Орбан в период президентства Дональда Трампа ожидает в двусторонних отношениях «золотой век»

Сегодня, 18:30

Президент Южной Кореи написал письмо из изолятора

Сегодня, 18:16

«Архитекторы хаоса»: К чему привела лжедипломатия администрации Байдена на Южном Кавказе?

Сегодня, 18:00

Завершился визит премьер-министра Грузии в Азербайджан

Сегодня, 17:44

Скончалась президент компании Gazelli Group Зарифа Гамзаева

Сегодня, 17:42

Американцы недовольны Байденом

Сегодня, 17:30

В ходе обеда состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Грузии в расширенном составе

Сегодня, 17:28

Продолжаются съемки фильма «44» - ФОТО

Сегодня, 17:27

Военно-политический кабинет Израиля рекомендовал одобрить соглашение по Газе - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:25

В Азербайджане сократилось число желающих вступить в брак

Сегодня, 17:24

На этой территории снижаются цены на квартиры

Сегодня, 17:19

Кибермошенничество набирает новые обороты – теперь используют голоса знаменитостей

Сегодня, 17:17

Азербайджанский участник «Новой волны 2024» Анар Агаев продолжит обучение в Кембридже – ФОТО

Сегодня, 17:10

Пьяный водитель в Агдаше устроил драму с угрозой поджога

Сегодня, 17:08

Президент Ильхам Алиев: Грузия и Азербайджан успешно играют роль моста между Европой и Азией

Сегодня, 16:53

В эти дни в Баку будет дождливо

Сегодня, 16:51
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23